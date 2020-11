Diagnosticado nesta semana com Covid-19, o lateral-direito Rafael Luiz foi o oitavo jogador do Cruzeiro a contrair a doença, desde que o clube retornou às atividades presenciais, no dia 26 de maio.

Rafael testou positivo nos exames protocolares realizados pela Raposa para o duelo com o Botafogo-SP, marcado para esta sexta-feira (6), às 19h15, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 20ª rodada da Série B.

De acordo com a assessoria de comunicação do clube estrelado, o jogador está assintomático e em isolamento.

Os primeiros jogadores contaminados pelo vírus foram o zagueiro Léo, o volante Jean (que já deixou o Cruzeiro) e o atacante Vinícius Popó, que voltou ao time sub-20. Os três foram diagnosticados no início junho.

Em agosto, o zagueiro Arthur, emprestado no mês seguinte ao América, testou positivo para a Covid-19 antes do duelo com o Figueirense, realizado no dia 16 de agosto.

O também defensor Paulo foi outro que ficou de fora das atividades por um período, em razão do coronavírus. O zagueiro foi diagnosticado com a doença nos exames antes do duelo com a Ponte Preta, no dia 29 de setembro.

Em outubro, a Raposa somou dois casos. Novamente com jogadores que atuam no sistema defensivo. Dessa vez, as baixas ficaram por conta do lateral-esquerdo Matheus Pereira e do zagueiro Manoel.

O lateral testou positivo antes do confronto com o Sampaio Corrêa-MA, disputado no dia 8 de outubro.

Já Manoel teve a enfermidade detectada nos exames que antecederam a partida contra o Operário-PR, realizada no dia 20 de outubro.

Nenhum dos jogadores diagnosticados com o coronavírus apresentaram complicações, e retornaram normalmente às atividades, após cumprirem o protocolo médico elaborado pelo clube estrelado.