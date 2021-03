Fazer uma entrevista com Rafael Menin, co-presidente da MRV Engenharia, sem falar de Atlético, já não faz sentido; mesmo que o assunto seja o mundo dos negócios. E foi exatamente o que aconteceu durante um bate papo com o empresário no canal NeoFeed (Youtube/Podcast), realizado nesta quinta-feira (25), dia em que o Galo completou 113 anos de vida.

Apaixonado pelo clube, assim como o pai, Rubens Menin (principal mecenas em ação desde o ano passado), Rafael descreveu a relação com o Alvinegro como "um hobby da família". Vê-lo se transformar numa potência na América do Sul é o principal objetivo.

"Nós dois (ele e o pai) somos bem doentes. Eu brinco que no futebol a gente sofre demais. Tem momentos legais, que a gente comemora títulos, mas é um sofrimento danado. É um hobby que a gente adora. Eu e meu pai somos fanáticos. Os netos também são e, infelizmente, estão ficando doentes com futebol e com o Atlético. É o assunto do fim de semana, claro que falando um pouquinho também das empresas, mas é no almoço, vendo jogo juntos... o Atlético está muito presente nas nossas vidas", contou Menin.

Em relação ao trabalho que tem sido feito no clube, dando suporte à diretoria, Rafael deixou claro que o futebol necessita de gestão mais moderna e eficiente. Para o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, bons frutos serão colhidos com esta profissionalização.

"Temos trabalhado para apoiar um pouco clube. Trazer a gestão de empresas para a gestão do futebol, que ainda é bem arcaica. O projeto do Galo tem um presente muito duro, mas um futuro brilhante. Temos pouco tempo, mas o doamos ao Atlético para apoiá-lo. Estamos animados. Sabemos que é um desafio muito grande, mas sabemos que temos um futuro muito brilhante", finalizou.

