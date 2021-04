Artilheiro do Cruzeiro na temporada 2020, com seis gols, apesar de ter feito sua reestreia pelo clube em 20 de novembro, já na 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Rafael Sóbis não consegue repetir no início de 2021 o mesmo desempenho. Ele ainda não balançou a rede, apesar de ter participado das sete partidas do time comandado pelo técnico Felipe Conceição, que passa por um momento de muita cobrança neste início de trabalho.

“Futebol não te dá muito tempo, temos de dar resultado logo. Esperamos que os jogadores consigam ter mais chances de gols, e isso no meu caso, para colaborar com gols também para sair de toda essa loucura que a gente está vivendo. Precisamos de vitórias, e vitórias só vêm com gols”, garante o experiente atacante celeste.

Uma das referências do time na reta final de 2020 e início deste ano, Sóbis inclusive passou a ser o camisa 10 da Raposa, número normalmente usado por meias, função que ele não executa. Isso é fruto do que ele representa para a equipe e o grupo, que não sua opinião precisa mudar o astral.

“Não é o melhor momento nosso, estamos ainda naquela loucura de achar a melhor forma, de tentar jogar melhor, e o bom do futebol é que a gente já tem outro jogo e esperamos colocar em prática tudo o que a gente treina para buscar uma vitória e nos dar um pouco mais de confiança”, afirma o atacante.

O outro jogo destacado por ele é neste domingo, às 11h, no Estádio Dilzon Melo, contra o vice-lanterna Boa Esporte, pela sétima rodada do Módulo I do Campeonato Mineiro.

Além do desespero do time de Varginha, que luta contra a queda ao Módulo II, Sóbis destaca outro adversário, que na sua opinião será comum aos dois times: “o calor, pelo horário”.