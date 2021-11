O duelo entre Cruzeiro e Náutico nesta quinta-feira (25), às 20h, no Mineirão, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, vai marcar as despedidas do atacante Rafael Sóbis dos gramados e do volante Ariel Cabral com a camisa celeste.

Para atrair um bom público para o confronto, a Raposa antecipou o duelo, anteriormente marcado para o próximo domingo (28), e colocou à venda ingressos a preços promocionais.

Nesta segunda (22), em mais uma ação para chamar o público para o estádio, o próprio Rafael Sóbis convocou o cruzeirense para a partida.

“Ficar eu não fico, mas jogar mais uma eu jogo. Bora lotar o Mineirão contra o Náutico?", diz o atacante em vídeo publicado pelo clube estrelado nas redes sociais.

Carreira

Aos 36 anos, Rafael Sóbis anunciou no último 9 de novembro, após a vitória do Cruzeiro sobre o Brusque, no Mineirão, que essa seria sua última partida como jogador profissional.

Entretanto, o apelo de vários torcedores e do próprio clube celeste fez com que Sóbis aceitasse realizar mais um jogo com a camisa estrelada.

Como a Raposa não tem mais chances de rebaixamento e nem de acesso, o confronto com o Náutico foi o escolhido para a despedida.

Até o momento, Sóbis soma 175 jogos e 37 gols em duas passagens pela Raposa. Com o manto estrelado, participou do bicampeonato da Copa do Brasil, em 2017 e 2018, inclusive sendo o artilheiro no primeiro dos dois títulos consecutivos. Também ganhou o Campeonato Mineiro de 2018.

Multicampeão, Rafael Sóbis anuncia a aposentadoria do futebol após vitória do Cruzeiro