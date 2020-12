O Cruzeiro terá dois importantes desfalques no duelo com a Ponte Preta, na próxima terça-feira (22), às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, pela 31ª rodada da Série B.

Pilares do time celeste, o goleiro Fábio e o atacante Rafael Sóbis receberam o terceiro cartão amarelo no empate em 1 a 1 com o Avaí, nesta sexta, e vão ficar de fora do confronto em Campinas.

Vai ser a primeira vez que os dois jogadores vão ficar de fora de um compromisso da equipe celeste no campeonao.

Em entrevista coletiva após o confronto na Ressacada, o técnico Felipão indicou que Lucas França, que retornou à Toca da Raposa II no segundo semestre, após alguns empréstimos, deverá assumir a meta estrelada diante da Macaca.

Também formado na base celeste, Vitor Eudes é a outra alternativa para a função.

No ataque, o comandante estrelado tem mais opções. Substituto de Sóbis durante várias partidas, inclusive contra o Avaí, Marcelo Moreno naturalmente surge com boas chances de entrar no onze inicial em Campinas.

Outras opções de Luiz Felipe Scolari para o setor são Sassá, Thiago, Welinton e Arthur Caíke.

Retorno

Se vai ter ter duas ausências de peso contra a Ponte Preta, o técnico Felipão vai poder contar novamente com um titular.

Depois de ficar de fora do duelo com o Avaí, também pelo acúmulo de cartões, o lateral-esquerdo Matheus Pereira voltar a ficar à disposição de Luiz Felipe Scolari.

Contra o Leão da Ilha, Scolari utilizou Patrick Brey na posição.