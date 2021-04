Artilheiro do Cruzeiro na temporada 2020, com seis gols, o atacante Rafael Sóbis encerrou dois jejuns, um pessoal e outro coletivo, ao marcar o único gol celeste na vitória por 1 a 0 sobre o Boa Esporte, neste domingo (4), no Estádio Dilzon Melo, em Varginha, pela sétima rodada do Módulo I do Campeonato Mineiro.

O último gol do agora camisa 10 cruzeirense tinha sido em 20 de janeiro, na vitória por 2 a 1 sobre o Operário, do Paraná, no Independência, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Após o jogo, em entrevista ao canal Premiere, ele destacou a importância dos três pontos. “Acima de tudo importante. Precisamos vencer. Não precisava sofrer tanto, se tivesse aproveitado as oportunidades, mas que sirva de aprendizado. Vitória importante para nos dar confiança”, afirmou o atacante cruzeirense.

Nesta segunda passagem pelo clube, Sóbis tem a bola parada como principal arma. Dos seus sete gols, foram dois de pênalti, sobre Brasil-RS e América, e agora dois de falta, o primeiro na vitória por 1 a 0 sobre a Chapcoense, em 24 de novembro do ano passado, na Arena Condá.

Time

Coletivamente, a escrita quebrada é que o time do técnico Felipe Conceição ainda não tinha balançado a rede adversária no primeiro tempo nesta temporada. Nos primeiros sete jogos, sendo seis pelo Campeonato Mineiro e um pela Copa do Brasil, quando o Cruzeiro marcou gol, foi na etapa final.

Depois de ter um grande recomeço com a camisa celeste, na volta ao clube, no final do ano passado, por indicação de Luiz Felipe Scolari, Rafael Sóbis tem um início de temporada 2021 abaixo do esperado.

Inclusive ele perdeu a condição de titular para Marcelo Moreno, só retornando ao time nas duas últimas partidas porque o boliviano estava servindo a seleção do seu país em amistosos contra Chile e Equador.

A expectativa da torcida celeste é de um crescimento de Sóbis, e ele também espera isso, não só dele, mas do grupo. “Escolher melhor, às vezes não precisa tirar tanto do goleiro (em relação as chances criadas). Que esta vitória possa permitir a todo o time render mais”, analisou o camisa 10 após o confronto em Varginha.