Após a vitória do Internacional sobre o Atlético, no último dia 15, o atacante Rafael Sóbis deu uma cutucada no Galo: “Que bom dar alegria para a maior parte de BH, que eu estava com tanta saudade”. Enquanto isso, fora de campo, o avante exige de seu ex-clube, o Cruzeiro, a quem deu “alegria”, aquilo que lhe é por direito.

Sóbis ajuíza uma ação trabalhista, exigindo que a Raposa pague a ele uma quantia de R$ 4.135.172,92, informação divulgada pelo Globoesporte.com e confirmada pelo Hoje em Dia.

De acordo com o atacante, o Cruzeiro não cumpriu com aquilo que foi combinado após sua rescisão de contrato – o avante não permaneceu na Toca em 2019, o que seria seu último ano pelo clube. Ficou acertado que a agremiação mineira deveria pagar R$ 3.993.658,40, só que de forma parcelada.

Porém, o Cruzeiro quitou a segunda parcela de modo parcial, o que levou Sóbis a ajuizar a ação trabalhista.

A reportagem entrou em contato com a diretoria da Raposa, que, por meio de sua assessoria de imprensa, informou que "o Cruzeiro foi notificado extrajudicialmente. Não há processo sobre o assunto. E está sendo analisada esta notificação”.