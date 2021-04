Camisa 10 e referência ofensiva do Cruzeiro, o atacante Rafael Sóbis está fora da última partida do time na fase classificatória do Campeonato Mineiro, no próximo domingo (25), contra o Patrocinense, às 16h, no Mineirão.

Na derrota de 1 a 0 para o Pouso Alegre, neste domingo, no Manduzão, ele recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalca a equipe comandada pelo técnico Felipe Conceição, Será mais uma chance para Marcelo Moreno, que inclusive entrou no seu lugar no início do segundo tempo deste domingo no Manduzão.

Rafsel Sóbis recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Pouso Alegre e não enfrenta o Patrocinense, no próximo domingo, no Mineirão, quando o Cruzeiro buscará sua vaga nas semifinais do Estadual Rafsel Sóbis recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Pouso Alegre e não enfrenta o Patrocinense, no próximo domingo, no Mineirão, quando o Cruzeiro buscará sua vaga nas semifinais do Estadual

Além de Rafael Sóbis, a Raposa tinha Airton, Alan Ruschel, Cáceres e Ramon também com dois amarelos. Mas eles não foram advertidos seguem “pendurados”.

Se forem amarelados na última rodada da fase classificatória, diante do Patrocinense, e o Cruzeiro chegar às semifinais do Campeonato Mineiro, eles terão de cumprir suspensão na primeira partida da próxima fase.