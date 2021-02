O Cruzeiro está a três dias de sua estreia no Campeonato Mineiro, e o atacante Rafael Sóbis vê o time em boas condições de brigar não apenas por esse título, como também por outros feitos na temporada, sobretudo na busca por uma vaga à elite nacional. E reiterou seu papel de liderança para ajudar os atletas mais jovens a evoluírem em prol dos objetivos principais no ano.

"A liderança será mais nos momentos difíceis, e que teremos muito. Eu, Fábio e Manoel vamos assumir isso. No momento bom, deixar que todo mundo desfrute, todo mundo evolua. Eu, assim como meninos da base, estou na mesma ilusão e dedicação, com esperança lá em cima. Se todo mundo se dedicar teremos muita coisa boa. E se Deus quiser, o fim do ano será da forma como a gente imagina”, declarou.

A equipe celeste debuta no Estadual contra o Uberlândia, neste sábado (27), às 16h30, no Parque do Sabiá. E Sóbis já se diz atento às primeiras dificuldades que a Raposa possa a vir a ter.

"A tendência é que pese o estilo de jogo; outros times estão treinando há mais tempo. Isso queira ou não pesa. Esperamos que não. Estamos trabalhando duro todos os dias desde que voltamos. Estamos nos adaptando, correndo contra o tempo. Não vamos reclamar, vamos estar o melhor possível para o dia da estreia", disse.