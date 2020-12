Com o gol marcado sobre o CSA, nesta terça-feira (15), Rafael Sóbis se tornou o artilheiro isolado do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante tem agora cinco bolas na rede na competição, ultrapassando outros três colegas de time.

Aparecem atrás do ‘Tio Sóbis’ os avantes Airton e Arthur Caíke e o zagueiro Manoel, cada um deles com quatro tentos, até agora.

Apesar de ter balançado a rede, Sóbis não conseguiu ajudar os celestes a saírem de campo com um triunfo. O duelo terminou empatado em 1 a 1, no Independência.

Fundamental no lance do gol de Sóbis, o meia-atacante Giovanni lamentou o resultado, mas, mesmo assim, não enxergou o empate com maus olhos.

"Não conseguimos converter em gol as jogadas que criamos, mas vejo que criamos muito perigo para a equipe do CSA. Se a gente tivesse colocado essa pressão desde o começo do jogo, o resultado seria diferente, porém a gente fica feliz por somar pontos. Nosso objetivo, desde que o professor Felipão chegou, era sair da zona de risco, e a gente está conseguindo isso. Mas é claro que a gente fica decepcionado porque queria vencer aqui dentro de casa", afirmou.