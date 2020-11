O Cruzeiro ganhou um reforço para o duelo com o Figueirense, nesta sexta-feira (20), às 21h30, no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

De volta ao time celeste, após quase dois anos, o atacante Rafael Sóbis teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), nesta quarta, e está apto a reestrear pela Raposa.

A possibilidade de contar com Sóbis vem em um momento em que o técnico Felipão não pode contar com William Pottker, expulso no empate em 3 a 3 com o Guarani.

Como vinha treinando e jogando normalmente pelo Ceará, seu ex-clube, até semana passada, o atacante não tem limitações relacionadas ao condicionamento físico e pode, inclusive, iniciar jogando diante da equipe catarinense.

Quem também estará de volta ao Cruzeiro para o confronto desta sexta é o atacante Marcelo Moreno, que estava à serviço da seleção boliviana, na disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar.

Com isso, a expectativa fica por conta da escalação de um trio formado por Moreno, Sóbis e Airton, que vem sendo peça importante da Raposa nos últimos jogos.

Com 24 pontos, na 15ª colocação, o time celeste busca o triunfo para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento, e continuar alimentando esperanças de alcançar o G-4.

Atualmente, o primeiro time dentro do Z-4 é o Náutico, com 20 pontos. Já na outra ponta da tabela, o Cuiabá, com 37 pontos, fecha o grupo dos quatro times que vão disputar à elite do futebol brasileiro em 2021.