Depois de estrear com derrota na Série B no último fim de semana, o Cruzeiro concentra todos os pensamentos na disputa da terceira fase da Copa do Brasil, contra a Juazeirense, nesta quinta-feira, às 16h30, no Mineirão. Bicampeão do torneio com a equipe celeste e um dos líderes do elenco, o atacante Rafael Sobis ponderou que o encontro pelo torneio traz ao time a oportunidade de seguir mostrando evolução dentro da temporada.

“É uma outra competição. São dois jogos, uma outra forma de jogar e é mais uma oportunidade para o time mostrar crescimento, ficar firme no cenário nacional. Temos que fazer o melhor jogo possível, porque depois tem o jogo da volta fora de casa, em meio ao Campeonato Brasileiro, e fica puxado em relação a viagens e logística”.

Com a chave virada para a disputa de uma nova competição, Sobis alertou sobre a importância de deixar para trás o pensamento em relação ao revés na estreia da Série B, contra o Confiança, para evitar influência negativa no próximo compromisso.

“A Copa do Brasil tem sus peculiaridades. A gente não pode trazer nada do jogo de sábado para esse jogo porque atrapalha. Claro que foi um jogo diferente, com circunstâncias diferentes, dois expulsos, mas foi uma derrota. A gente esquece, deixa para trás e foca no nosso outro rival”, ponderou.