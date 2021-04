O goleiro Rafael ficará de quatro a seis meses sem poder defender o Atlético. Este é o prazo de recuperação estimado pelo departamento médico do Galo ao arqueiro, que sofreu uma luxação e uma fratura no ombro direito.

A confirmação da lesão se deu após novos exames realizados nessa segunda-feira (26). Ainda será definido se haverá necessidade de uma cirurgia.

Rafael se machucou no último duelo do Atlético, a vitória por 1 a 0 sobre o Athletic, no Independência, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. Partida essa que contou com atletas reservas do Alvinegro.

Pelo Galo, o goleiro disputou 21 partidas e levou 14 gols. Ele soma 16 vitórias, dois empates e três derrotas.

Nas vezes em que entrou em campo neste Campeonato Mineiro, saiu vencedor em todas: quatro triunfos e somente dois tentos sofridos.