Centenas de torcedores do Atlético se posicionaram na porta da Cidade do Galo, horas antes da delegação partir rumo ao Mineirão, onde o alvinegro encara o Santos, a partir das 20h, pelo jogo adiado da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Indignados com a queda de rendimento do time na competição mais importante do país, mesmo figurando a todo tempo no G-4, membros de Organizadas criaram versos e o técnico Jorge Sampaoli foi a inspiração para um deles: "Ô Sampaoli, seu vacilão, ganhar do Santos já virou obrigação".

Além disso, os manifestantes pedem pelo retorno do goleiro Rafael, atual reserva de Everson, e por uma chance para Diego Tardelli, que se recuperou de cirurgia no tornozelo, mas segue fora da lista de relacionados pelo comandante argentino.