A tranquilidade e a segurança para falar de Atlético, faz parecer que o goleiro Rafael já está no clube há vários anos. Vindo do rival Cruzeiro e com apenas uma partida com a camisa alvinegra, o novo dono da posição garante estar em casa.

Durante entrevista para o Bate Papo de Setoristas, no Canal Breno Galante, Rafael foi sabatinado por mais de uma hora e respondeu a diversos temas. Um deles, a vinda de reforços em meio à crise financeira. Perguntado se a contratação de novos jogadores, mesmo com salários atrasados, poderia gerar um mal estar no grupo, o arqueiro foi enfático ao rechaçar esta possibilidade.

"De forma alguma, a gente está insatisfeito com alguma coisa no Galo. Sabemos que o futebol e o mundo todo têm passado por uma crise muito grande por conta desta pandemia. O clube tem feito de tudo para honrar os compromissos, não só salariais, mas também de construir uma equipe muito forte para que a gente possa buscar coisas grandiosas, não só neste ano, mas também nos próximos que virão. Acho que este esforço é muito válido e a gente está muito feliz com o que vem acontecendo", comentou Rafael.

"O Atlético fez oito, dez contratações. Isso mostra que a diretoria tem se esforçado para fazer um time muito competitivo, para brigar por títulos. Isso só vem a somar. Todos nós queremos isso. Hoje temos 20 jogadores. Precisamos de mais", acrescentou.

Outra preocupação do goleiro atleticano é em relação ao curto tempo que o futebol brasileiro terá para finalizar as competições, devido à pandemia do coronavírus. Encurtar o calendário e a distância entre as partidas, para ele, é motivo de alerta.

"Não sabemos como será o campeonato quando voltar. A loucura de jogos. Alguns dizem que podem passar o descanso de 72h para 48h. Se acontecer isso, você já imaginou o tanto de perda que iremos ter com lesões, desgaste... No meio de tudo isso tem as viagens; o Brasil é grande. Realmente, é muito positivo para mim, todo este esforço, ainda mais num momento em que todos passam por muitas dificuldades", finalizou.