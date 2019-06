O Flamengo anunciou na noite deste domingo a contratação do lateral-direito Rafinha, de 33 anos. O contrato com o jogador será válido por dois anos e o atleta se apresentará ao clube no dia 24 de junho.



Rafinha defendeu o Bayern de Munique, da Alemanha, nos últimos oito anos. Ele já tinha acerto com o Flamengo, mas esperava seus últimos compromissos com o time bávaro para ser anunciado. O jogador, inclusive, havia se despedido do clube alemão no mês passado.



Agora oficializado como reforço, Rafinha chegará ao Flamengo para ser o titular da lateral direita. O elenco rubro-negro conta com Rodinei e Pará, ambos contestados pela torcida, além de Klebinho e João Lucas para a posição neste momento.



Na última quarta-feira, um dia após o Flamengo eliminar o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, Rafinha já havia divulgado um vídeo em suas redes sociais para avisar que estava "chegando no Mengão". "Tenho uma notícia boa para vocês. No final de semana, vocês vão ficar felizes. Estou chegando no Mengão", disse o jogador.