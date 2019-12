"Um Novo Cruzeiro". Esta é uma das frases mais utilizadas pelo departamento de marketing da Raposa em campanhas nas redes sociais. O clube tenta uma reformulação complexa, com mudanças profundas na diretoria e no elenco.

A nova cúpula celeste estabeleceu em R$ 150 mil o teto salarial para a temporada 2020, quando disputará pela primeira vez a Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo Vittorio Medioli, CEO da Raposa, os atletas terão que se adequar à realidade financeira do clube.

Maior revelação do Cruzeiro na temporada, Cacá pode ser uma das estrelas da base no novo time que o clube terá de montar em 2020

Com isso, a tendência é que seja realmente um Cruzeiro novo em 2020. Inclusive, com jogadores jovens. O clube tenta se desvencilhar dos medalhões e enxerga a garotada como uma das soluções para o caos econômico.

O torcedor cruzeirense já pode se familiarizar com alguns nomes e não se assustar com a equipe entrando em campo com a seguinte escalação: Vitor Eudes; Weverton, Cacá, Edu e Rafael Santos; Adriano, Ederson e Maurício; Caio Rosa, Welinton e Vinícius Popó.

Vitor Eudes

Apesar do teto salarial estabelecido, a tendência é que Fábio continue no Cruzeiro. Já Rafael pode ser negociado. Palmeiras e Grêmio demonstraram interesse no atleta de 30 anos, nem que seja por empréstimo.

De qualquer forma, o jovem Vitor Eudes, de 21 anos, pode receber as primeiras oportunidades em 2020. Com 1,94, o goleiro apareceu bem nas categorias de base da Raposa.

Weverton e Rafael Santos

Não há garantia de continuidade dos quatro principais laterais do elenco do Cruzeiro. Orejuela e Edilson, na direita, e Egídio e Dodô, na esquerda, podem deixar o clube na temporada que se inicia.

Weverton, de 20 anos, aparece como solução na lateral direita. O jogador acumula cinco jogos no time principal e passagens pelas seleções de base. O nome da esquerda pode ser Rafael Santos, de 21 anos, que jogou em três oportunidades na equipe de cima.

Cacá e Edu

A zaga também está indefinida. Dedé pode ser negociado e Fabrício Bruno pediu a rescisão de contrato na justiça por causa de atraso no salário. A tendência é de continuidade de Léo, apesar da remuneração superior ao teto estabelecido pela diretoria.

Cacá, apesar de entrado em uma fogueira, deu conta do recado em 2019. O defensor de 20 anos desperta interesse do futebol europeu, sendo apontado como uma garantia financeira para o clube.

Edu, de 19 anos, é outra joia a ser lapidada no clube. De acordo com Célio Lúcio, ex-zagueiro do Cruzeiro e atualmente técnico do time sub-20, o jovem é um atleta com potencial para dar sequência no time principal. "Tem boa técnica, com passe entre linhas, muito boa antecipação e bom posicionamento defensivo no cabeceio. Além disso, destaque para a leitura de jogo dele", destaca Célio Lúcio.

Ederson e Adriano

Henrique fica? Ariel Cabral será emprestado? Jadson já foi para o Bahia. O certo é que o prata da casa Éderson está valorizado e, assim como Cacá, pode ser garantia de dinheiro nos cofres do clube com uma venda futura.

Como primeiro ou segundo volante, Adriano, de 20 anos, ficou em algumas oportunidades no banco de reservas e pode fazer a estreia em 2020.

Maurício e Jadsom Silva

Thiago Neves entrou em conflito com a torcida e com o clube, Robinho está no departamento médico e Rodriguinho não tem garantia de continuidade. Além deles, Marquinhos Gabriel foi muito criticado quando o Cruzeiro entrou em colapso técnico.

Maurício é presença constante na Seleção sub-20 e deve ter muitas oportunidades no time do Cruzeiro na próxima temporada

Com isso, Maurício, de 18 anos, é o principal nome na base na condição de armador. O jogador, que frequentemente é lembrado na Seleção sub-20, recebeu nove oportunidades no time principal e marcou um gol – vitória sobre o Vasco por 1 a 0, no Mineirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a mesma idade, Jadsom Silva, que também atua como volante, é outro jogador elogiado nas categorias de base da Raposa e pode receber muitas oportunidades em 2020.

Caio Rosa, Welinton e Popó

O ataque foi o setor mais problemático do Cruzeiro em 2019. Uma deficiência que deixou o clube com a terceira pior artilharia do Brasileirão, com apenas 27 gols marcados. Fred, Sassá, David, Pedro Rocha e Ezequiel foram alvos de críticas profundas.

Olhando para a base, alguns nomes surgem com potencial. Caio Rosa, de 18 anos, é atacante de movimentação, podendo jogar aberto ou por dentro. O jovem é constantemente lembrado pelo técnico André Jardine na Seleção sub-20.

Wellinton, de 20 anos, é o típico ponta. O jogador recebeu elogios de Rogério Ceni, quando o treinador comandava a Raposa. Já Vinicius Popó, de 18 anos, é o matador nato. O garoto é apontado como a principal joia da base cruzeirense nos últimos anos. Em 2020, o atacante pode ser o homem gol do clube.