Lá se foi um ano da estreia de Ramon com a camisa do Cruzeiro. Mais precisamente no dia 15 de março de 2020, na derrota por 1 a 0 para o Coimbra, no Independência. De lá para cá, ele conseguiu, gradativamente, se firmar entre os titulares e segue com um lugar garantido na defesa celeste.

"Lembro do que passei para estrear com essa camisa, das dificuldades que aconteceram. Graças a Deus deu certo, pude ajudar em campo. Não podemos parar. Espero manter o nível, não pode ser abaixo, tem que ser do meio para cima. Meu pensamento é o de mostrar o que mostrei e ajudar ainda mais o Cruzeiro", ressaltou.

Ele se refere ao começo de 2020, em que havia um pré-contrato assinado com a gestão Wagner Pires de Sá, mas, com o rebaixamento da Raposa e a mudança na cúpula, o clube não tinha condições de arcar com o salário do zagueiro. O imbróglio foi resolvido, e o beque estreou pelos celestes.

Desafios

Neste início de temporada, o Cruzeiro sofreu gols no início de três partidas, contra Uberlândia, Caldense e São Raimundo, e não conseguiu vencer nenhum desses duelos. Já diante de URT e Athletic, a zaga não vacilou, e o time estrelado levou a melhor. Situações destacadas pelo zagueiro em sua entrevista coletiva, realizada nesta terça-feira (16).

"A gente vem tomando uns gols, e isso cria mais dificuldades em busca do resultado. Precisamos de mais atenção. Os primeiros minutos de jogo são primordiais para o resultado final. Temos que ter mais confiança e procurar fazer tudo melhor. Precisamos corrigir esses detalhes para sairmos na frente e termos mais tranquilidade durante a partida", disse Ramon.

Clássico

No domingo (21), às 16h, no Independência, o desafio será perante o América. "Teremos agora uma semana para trabalhar para um clássico, que é histórico. Estamos muito abaixo do que podemos. Um jogo difícil, porém temos totais condições de sair de lá com resultado positivo", comentou o zagueiro.