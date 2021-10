O Cruzeiro terá dois desfalque certos no duelo com o Botafogo, na próxima terça-feira (12), às 21h30, no Mineirão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Tratam-se do zagueiro Ramon e o volante Ariel Cabral, que receberam o terceiro cartão amarelo na vitória da Raposa por 3 a 0 sobre o Coritiba, nessa sexta, e vão cumprir suspensão automática.

Acionado no decorrer do confronto na capital paranaense, Léo Santos é o mais cotado para formar a dupla de zaga com Eduardo Brock diante do Fogão.

As outras opções para o setor são Rhodolfo, Joseph, e o jovem Paulo.

Já no meio-campo, a ausência de Cabral deverá ser menos sentida, já que o argentino tem ficado como opção no banco de reservas na maioria das partidas.

Na tabela de classificação, o Cruzeiro ocupa a 11ª colocação, com 38 pontos.

