O Atlético deve ganhar um desfalque para o duelo com o Fluminense, marcado para o dia 16 de novembro, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Isso porque, o volante paraguaio Ramón Martínez foi convocado para defender a seleção de seu país nos amistosos contra a Bulgária, em Sofia, no dia 14 de novembro, e contra a Arábia Saudita, em Riad, cinco dias depois.

Contratado no meio da temporada, o jogador atuou em apenas sete partidas pela camisa alvinegra.

Recentemente, o volante sofreu uma fratura no nariz e desfalcou a equipe nas últimas rodadas. A última aparição do paraguaio pelo Galo foi na derrota por 1 a 0 parao Avaí, no dia 23 de setembro, pela 20ª rodada do principal campeonato do país.

Com a ausência de Jair, que segue lesionado, e a falta de opções confiáveis no momento para atuar na função de primeiro volante, Martínez pode ganhar uma chance no time que deve iniciar jogando contra o Fortaleza, no Castelão, neste sábado (2), às 17h, pela 30ª rodada do Brasileirão.