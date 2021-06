O Cruzeiro terá um desfalque certo para o duelo com o Guarani, na próxima quarta-feira (30), às 19h, no Mineirão, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na derrota por 2 a 1 para o CSA neste domingo, o zagueiro Ramon recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão contra o Bugre.

Em contrapartida, o técnico Mozart vai ter o retorno do zagueiro Paulo, de fora do confronto em Maceió, justamente por suspensão.

Com Eduardo Brock em recuperação de lesão muscular na coxa esquerda, o comandante da Raposa deve ter apenas Joseph, Paulo e Weverton à disposição para formar a dupla ou trio de zaga.

A expectativa também gira em torno dos possíveis retornos do atacante Rafael Sóbis e do meia Giovanni, ausentes diante do CSA por desgaste muscular.

Na 13ª colocação, com sete pontos, o Cruzeiro vai buscar a reabilitação diante do Guarani para se distanciar a zona de rebaixamento e tentar se aproximar do G-4 da competição.

