Há oito jogos sem perder no Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro está mobilizado para encarar o Goiás, nesta terça-feira (7), às 21h30, no estádio da Serrinha, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Como o último jogo da Raposa foi no dia 29 de agosto, quando empatou em 0 a 0 com o CRB, em Maceió, o técnico Vanderlei Luxemburgo está tendo um período maior para preparar a equipe para encarar o Esmeraldino.

Cenário parecido havia ocorrido antes do confronto com a equipe alagoana, quando o time celeste findou uma intensa série de partidas e teve nove dias de intervalo entre os jogos.

A possibilidade de ter mais sessões de treinamentos e de recuperar os jogadores fisicamente é comemorada pelo zagueiro Ramon.

“É muito bom ter uma semana cheia de trabalho, ainda mais com a chegada do professor Vanderlei Luxemburgo. A gente não estava tendo essa sequência de treinamentos. A gente teve na semana passada e vamos ter nessa agora. Vai ficar nítido o que o professor vem pedindo para gente durante os jogos. Temos que colocar em prática tudo o que a gente vem trabalhando durantes os treinamentos. Bom pra gente também porque dá um tempo maior de descanso, estávamos em uma sequência muito difícil’, disse o defensor, em entrevista divulgada pelas mídias sociais do clube estrelado, neste sábado.

Evolução defensiva

O setor defensivo foi um dos pontos fracos do Cruzeiro durante a maior parte desta Série B. Não à toa, o time celeste é o segundo mais vazado da competição, com 29 gols sofridos. Apenas o Confiança, que tomou 36 tentos, tem rendimento pior.

Entretanto, apesar dos números ruins, a defesa celeste vem apresentando evolução nas últimas semanas. Nessa tentativa de recuperação na competição, a Raposa sofreu apenas um gol nos últimos quatro jogos.

Titular da zaga celeste ao lado de Eduardo Brock, Ramon elencou os motivos que ele entende como responsáveis por essa melhora da equipe.

“O principal fator é a concentração. Todo mundo está entrando concentrado, tanto aqueles que começam o jogo como os que entram no decorrer, que está nos ajudando a gente bastante no setor defensivo. O Luxemburgo está batendo muito nessa tecla de tomar menos gols o possível para que as vitórias venham. Os treinamentos também têm sido muito importantes para a gente fazer aquilo que deve ser feito durante os jogos. Sabemos que se não tomarmos gol as vitórias vão vir com maior tranquilidade e é isso que estamos buscando”.

Com 25 pontos, o Cruzeiro ocupa atualmente a 15ª colocação na tabela de classificação.

O Goiás, por sua vez, é o terceiro colocado, com 38 pontos.

Leia mais

Informações da venda de ingressos e os protocolos para Cruzeiro x Ponte Preta na Arena do Jacaré

CBF confirma Cruzeiro x Ponte Preta para a Arena do Jacaré, em Sete Lagoas

Opções para Luxa: Cruzeiro pode ter o retorno de quatro jogadores para o confronto com o Goiás