A Conmebol, de forma difusa, deu detalhes do sorteio da Copa Libertadores 2019, como o formato do evento, a composição dos potes e o ranking geral dos clubes que definem o posicionamento de cada participante como, por exemplo, quem são os cabeças-de-chave. No caso do Atlético, o clube tinha pontuação no ranking suficiente para este posto.

Classificado em sexto colocado no Campeonato Brasileiro, porém, o Galo só alcançará a fase de grupos se vencer dois mata-matas da etapa "pré" na Libertadores. Os oito cabeças-de-chave são River Plate, Boca, Grêmio, Nacional-URU, Peñarol, Palmeiras, Cruzeiro e Olimpia. O Atlético, com 3.416 pontos (10º geral) nos critérios da entidade, ficaria no lugar do Olimpia se tivesse terminado o Brasileirão entre os quatro primeiros colocados.

O time do paraguai, que ironicamente foi a vítima do Atlético na única vez que venceu a Libertadores (em 2013), soma 3.324 pontos, logo à frente do São Paulo e atrás de Corinthians e Galo. Dos 10 primeiros colocados do ranking, cinco são clubes brasileiros.

No ano passado, o Atlético tinha melhor pontuação e era o sétimo colocado (3.930), na frente do rival Cruzeiro, com 3.229 pontos. A queda de pontuação e consequente rebaixamento na tabela se deve à coeficientes "sazonais", como a performance histórica dos últimos 10 anos. A Raposa, por exemplo, foi campeã da Copa do Brasil, somando 55 pontos a mais que o Galo neste quesito.

