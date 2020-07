Salomé 3 x 4 Raposão. Este foi o duelo disputado na Toca II neste sábado (18). O tradicional "rachão" foi a atração exibida pela TV Cruzeiro, em live transmitida no canal oficial do clube celeste no Youtube. A atração, inclusive, foi um dos assuntos mais comentados no país na plataforma Twitter.

Com narração de Guilherme Mello, da Rádio 98FM, comentários do jornalista Gustavo Nolasco e reportagem de Valdir Virjão, também da Rádio 98 FM, o descontraído evento precedeu o treinamento de Enderson Moreira; este, por sua vez, sem transmissão.

Com Marcelo Moreno no gol, Fábio no ataque e o ex-zagueiro Célio Lúcio no apito, a 'Live do Rachão' teve um defensor como artilheiro: o jovem Cacá foi autor de dois gols para a equipe Raposão.

"O treino foi muito bom. Queria agradecer a todos que sempre nos apoiam. A torcida teve uma grande presença e fez muitas doações", disse o presidente Sérgio Santos Rodrigues.

"A torcida do Cruzeiro é muito forte. Foram muitas interações de todas as partes do mundo. Vamos nos unir cada vez mais. Pensamos muito nos torcedores que moram fora de BH", acrescentou.

O combinado era que o time perdedor faria doações de mantimentos para instituições. Mas não foi cumprido. Felizmente! Ao final do duelo, ficou resolvido que ambas as equipes ajudariam os mais necessitados neste período de pandemia.