O objetivo é o mesmo: ser o primeiro finalista do Campeonato Mineiro, aguardando quem avançará do duelo entre Atlético e Boa, domingo, também no Mineirão. Mas, para Cruzeiro e América, vencer a semifinal e seguir em busca do título na volta do clássico terá significados distintos.

A Raposa chega à partida como o único time da Série A invicto na temporada, com a liderança de seu grupo na Libertadores e a vaga nas oitavas praticamente assegurada. E podendo se dar ao luxo de poupar jogadores e mandar a campo um time diferente, mas igualmente competitivo, capaz não só de administrar a vantagem, ampliada semana passada no Horto (com os 3 a 2, pode perder por um gol de diferença), como vencer novamente, diante da China Azul que promete lotar o gigante da Pampulha.

Do outro lado, o Coelho joga seu único objetivo do semestre, depois da eliminação na Copa do Brasil diante do Juventude. Givanildo Oliveira tem feito mais um trabalho consistente em sua quinta passagem pelo clube mas, nessa reta final de Estadual, esbarra nas contusões e número de opções inferior ao do rival.

No domingo, não contou com Leandro Silva e Juninho, e dependerá mais uma vez do departamento médico para escalar o time – Matheusinho, que era dúvida, voltou a treinar, enquanto João Paulo (fadiga muscular) e os desfalques da ida passarão por avaliação.

“No primeiro jogo, os dois times cometeram erros. Mas nossas falhas foram piores. No segundo e no terceiro gol, cometemos falhas graves. Então, com certeza demos ênfase nisso. Eles precisam estar ligados para não haver erros que causem gols assim, principalmente. Foi uma das coisas que procuramos trabalhar na cabeça deles. Para jogar o último confronto, que vale mais, precisamos passar desse. Mas vejo que o grupo está entusiasmado e acreditando, o que é o mais importante. Sabemos que temos força para lutar e para ganhar o jogo”, destaca o comandante americano.

Mistério

Como tem feito, Mano Menezes manteve o mistério em relação à escalação – mas a sequência de jogos nos meios e finais de semana e o desgaste da viagem ao Equador devem mais uma vez fazer com que ele poupe alguns jogadores.

Se a saída de Rodriguinho na segunda etapa da vitória sobre o Emelec causou apreensão de início, o próprio jogador disse se tratar de precaução, que pode ser repetida, abrindo espaço até para um eventual retorno de Thiago Neves. Mais novo reforço celeste, o atacante Pedro Rocha será apresentado à torcida antes da partida.

CRUZEIRO x AMÉRICA

CRUZEIRO: Fábio; Orejuela, Fabrício Bruno (Leo), Dedé e Dodô (Egídio); Henrique, Lucas Silva, Robinho e Thiago Neves (Marquinhos Gabriel); Rafinha (Rodriguinho) e Fred. Técnico: Mano Menezes

AMÉRICA: Fernando Leal; Leandro Silva (Ronaldo), Diego Jussani, Paulão e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho (Christian), Matheusinho e Felipe Azevedo; Marcelo Toscano e Júnior Viçosa. Técnico: Givanildo Oliveira

ARBITRAGEM: Leandro Pedro Vuaden (RS), auxiliado por Celso Luiz da Silva e Anderson de Moraes Coelho

HORÁRIO: 19h

ESTÁDIO: Mineirão