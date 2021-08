Mesmo que ainda não seja o ideal ou que haja um número grande de empates, o Cruzeiro encerrou o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro com uma série invicta de seis partidas. Quatro desses duelos, sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, sucessor de Mozart.

A equipe celeste vem de triunfos sobre Náutico e Brusque, ambos fora de casa, e igualdades com Vila Nova-GO e Londrina (sob a tutela de Mozart) e Vitória e Sampaio Corrêa (com Luxa).

Na sexta-feira (20), às 21h30, diante do Confiança, a Raposa tenta ampliar essa sequência, desta vez com, quem sabe, a primeira vitória no Mineirão na terceira Era Luxemburgo.

Pela evolução do time dentro de campo, o atacante Marcelo Moreno crê, não apenas em um triunfo na próxima rodada, como também numa melhora considerável para os desafios seguintes.

"A gente não teve tempo necessário para trabalhar. E para colocar o trabalho que o Vanderlei quer no Cruzeiro. Teremos esse tempo na semana que vem. Vamos evoluir muito mais do que estamos jogando e conseguir essas vitórias que tanto buscamos. Cada jogo é uma final. E o grupo todo está de parabéns pela partida (contra o Náutico)", disse.