A pré-temporada do Cruzeiro começa nesta segunda-feira (6) e, além dos atletas, comissão técnica e demais funcionários, também estará presente na Toca II o veículo responsável pelo traslado da equipe em dias de jogos. O que contraria informações que circulam nas redes sociais, que apontam à devolução do veículo ao fabricante por uma suposta falta de pagamento.

Segundo a própria diretoria cinco estrelas, o Cruzeiro quitou o pagamento pela compra do ônibus com o depósito de aproximadamente R$ 260 mil no fim do ano passado.

O que motivou o início do "burburinho" sobre a devolução do ônibus à empresa Volkswagen foram fotos do serviço de retirada da plotagem com referências ao Cruzeiro. De acordo com informações passadas ao HD essas imagens seriam de um serviço realizado no passado.

Ainda de acordo com a assessoria cruzeirense, haverá um serviço "normal de troca de adesivos para divulgação da imagem de patrocinadores, dentre esses o Supermercados BH". Mas isso acontecerá nos próximos dias.

O fato

Em dezembro do ano passado, o jornalista Diogo Ramalho, da TV Band Minas, publicou em seu Twitter que o Cruzeiro poderia perder o ônibus fabricado pela Volkswagen e cedido ao clube, por falta de pagamento.

O Cruzeiro tinha, segundo informações de bastidores, até o dia 31 de dezembro para fazer a quitação do valor. O que a diretoria garante ter sido feito dentro do prazo.