Vencer o Internacional no Beira-Rio é o objetivo do Cruzeiro, nesta quarta-feira, para se manter vivo na disputa da Copa do Brasil. Uma árdua tarefa, concretizada por apenas duas equipes neste ano. E isso pelo Campeonato Gaúcho: o Pelotas aplicou 2 a 1 em cima do Colorado, no dia 24 de janeiro, na primeira fase, enquanto o Novo Hamburgo superou o Saci, por 1 a 0, na partida de volta das quartas de final, em 27 de março, mas, no placar agregado, deu Inter, por 2 a 1.

Depois disso, ninguém mais conseguiu bater os comandados de Odair Hellmann em Porto Alegre. Invicto dentro de seus domínios há cinco meses e meio, o Internacional não perdeu em nenhum duelo realizado por Libertadores (três vitórias e dois empates), Copa do Brasil (duas vitórias) e Brasileirão (sete vitórias e dois empates). No Gauchão, foram cinco triunfos, uma igualdade e os dois reveses citados.

Mas apesar desse bom desempenho em casa, o Inter coleciona desastres. No Estadual, deixou o título escapar e viu o arquirrival Grêmio levantar a taça e foi eliminado para o Flamengo na Libertadores. Em nenhuma das duas situações, obteve êxito na missão de vencer em casa: apenas empatou. Quem sabe não vem mais uma queda e o fim do tabu com uma vitória do Cruzeiro? Ou será que Guerrero e companhia vão rir por último?