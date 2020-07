O rapper mineiro "Das Quebradas" lançará nesta quinta-feira um música com referências à história do Cruzeiro. Torcedor da Raposa, o músico deve ser uma das atrações da "Live do Presidente" desta semana.

A informação do lançamento da música do "Das Quebradas" em parceria com o Cruzeiro foi antecipada pelo jornalista Felipe Pedrosa, que trabalha com a cultura popular e tem boa influência na cena alternativa de Minas Gerais.

O Hoje em Dia apurou que o rap composto por "Das Quebradas", dentre outros temas, fará referências importantes à tocida do Cruzeiro, em especial a um símbolo cruzeirense: a eterna Salomé, que durante sua vida demonstrou enorme paixão pelo clube e faleceu dois dias após o rebaixamento da equipe azul à Série B em 2019.

A união do futebol com música não é novidade, mas o Cruzeiro trabalha com torcedores ligados à cultura para criar novos conteúdos e aumentar o alcance em suas redes sociais.

O departamento de marketing celeste prepara novidades para este ano, como o lançamento de um documentário histórico sobre o Cruzeiro e vai estreitando laços com as artes em geral, cinema, música, dentre outros.