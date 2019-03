Acontece neste final de semana, no Kartódromo RBC Racing, em Vespasiano, o GP Challenge Brasil 2019.

O evento, que teve sua terceira edição em 2018, foi idealizado e coordenado pelo Kartódromo RBC Racing juntamente com Antônio Costa, piloto de kart, com a finalidade de unir os melhores pilotos do rental kart (ou kart de locação) no âmbito nacional.

Para fortalecer e ampliar ainda mais o campeonato, o RBC Racing e a TS Sports fecharam uma parceria para unir o GP Brasil ao Kart Challenge Brasil, evento organizado por Thiara Silveira, gestora da TS Sports.

Já em sua primeira edição, em 2016, com gestão da QG8, o evento contou com mais de 150 pilotos de várias regiões do país, inserindo Minas Gerais no circuito dos grandes eventos de kart amador do Brasil.

Posteriormente o evento passou para o comando da TS Sports e Eventos, mantendo assim o sucesso do campeonato.

Buscando o aperfeiçoamento do evento, os dirigentes do GP Challenge recorreram à AMIKA para a gestão desportiva do campeonato.

A AMIKA, que já havia realizado este trabalho em ambos os campeonatos, é idealizadora e gestora de vários eventos em todo o Brasil, e irá proporcionar aos pilotos uma competição com organização profissional, excelência e qualidade.

A competição terá quatro séries classificatórias e uma final para os vinte melhores classificados de cada categoria. Depois acontece uma Super Final em formato de mini endurance, de 40 minutos, para os sete melhores de cada categoria, que são: Master, Graduados, Super Graduados e Novatos.

Elas são formadas de acordo com o peso e experiência dos pilotos, que podem disputar quantas categorias desejarem.

O evento acontecerá em dois dias, no próximo sábado, a partir das 9h30 e com final previsto para às 18h.

No domingo, começa às 9h e termina às 15h, com a entrega dos troféus aos cinco melhores colocados.

Logo depois acontece o tradicional churrasco de confraternização que irá reunir todos os participantes.<EM>



PILOTO FUTURO

A grande final do Projeto Piloto Futuro, segunda turma 2019, também será realizada durante o GP Challenge Brasil, no domingo, às 13h30. Nela, o público poderá ver os futuros pilotos de kart participando da sua primeira competição.

As inscrições se iniciaram em dezembro de 2018 e já são cerca de 100 inscritos com uma notável ascendência de pilotos baianos. Eles são superados apenas pelos mineiros.

As inscrições ainda estão abertas e podem ser realizadas apenas pelo site www.gpchallengebrasil.com.br. O pagamento pede ser efetuado pelo site ou na secretaria do

Kartódromo RBC Racing.