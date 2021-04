Há alguns dias, o duelo com o Boa Esporte, no próximo domingo (18), às 16h, no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro, era encarado pelo Atlético apenas com mais um confronto da primeira fase do Estadual, sem nenhum peso a mais.

Entretanto, a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, no último domingo, deu um uma nova conotação para o confronto no Gigante da Pampulha. O primeiro fator que surge é a necessidade de os comandados de Cuca mostrarem reação imediata após uma fraca atuação diante do maior rival.

Além da derrota, o desempenho do time diante de um adversário com um investimento muito inferior, e em momento conturbado nos últimos meses dentro e fora de campo, aumentam a pressão sobre o elenco e a comissão técnica do Alvinegro.

Um triunfo sobre a equipe boveta também garante a primeira colocação para o Atlético na primeira fase do Estadual, o que lhe daria vantagens nas etapas decisivas na competição.

Com 21 pontos, o Galo já está classificado para a semifinal do campeonato.

Libertadores

O confronto com o Boa Esporte será o último do Galo antes da estreia na Copa Libertadores, contra o Deportivo La Guaira, da Venezuela, em 21 de abril, no estádio Olímpico Universistário, em Caracas.

Com isso, a partida pelo Estadual servirá para Cuca realizar ajustes no time, recuperar a confiança do elenco e fazer eventuais rodízios na equipe, com o intuito de poupar ou dar ritmo de jogo a determinadas peças que serão utilizadas na Venezuela.

Cobrado pela atuação ruim no clássico, o treinador afirmou, em entrevista coletiva após o jogo, que o time vai estar pronto para a estreia na principal competição do continente.

Para o duelo com o Boa, o Atlético não terá o zagueiro Igor Rabello, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é de que Réver volte ao time titular para formar a dupla de zaga com o paraguaio Junior Alonso.

A novidade pode ser a volta do atacante Diego Tardelli, em fase final de recuperação de uma lesão muscular na coxa direita.

Leia Mais:

Conmebol divulga tabela detalhada da fase de grupos da Libertadores; confira os duelos do Atlético

Libertadores: Galo enfrentará Cerro, América de Cali e Deportivo la Guaira pelo grupo H

Assim como o Galo, adversários do grupo H somam fracassos nas últimas Libertadores