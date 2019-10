O Real Madrid viveu um sábado infeliz, em que nada deu certo. O time teve um jogador expulso, foi derrotado pelo Mallorca por 1 a 0 fora de casa, no Iberostar Estádio, e, com isso, viu cair sua invencibilidade no Campeonato Espanhol, além de perder a liderança para o arquirrival Barcelona.



Ainda que sem exibições de encher os olhos nos primeiros jogos, o Real Madrid era o único invicto do torneio e vinha se mantendo na liderança. O revés em um jogo em que foi inofensivo e apático mudou esse cenário e deixou a equipe treinada por Zinedine Zidane no segundo lugar, com 18 pontos, um a menos do que o novo líder Barcelona, que venceu o Eibar neste sábado.



O Mallorca, por sua vez, celebrou muito o triunfo pela importância histórica, já que foi a primeira vez que a equipe derrotou o Real na década, e também porque o resultado positivo tirou o time treinado por Vicente Moreno da zona de rebaixamento e o levou para o 14º lugar, com dez pontos.



Escalado por Zidane com cinco jogadores de vocação ofensiva e apenas Casemiro com característica de marcação, o Real Madrid foi inócuo e deixou muito espaço para o Mallorca jogar. Ciente das brechas que o rival deixou, os donos da casa exploraram os buracos, especialmente no meio de campo, e abriram o placar no início do jogo, aos sete minutos, com Lago Júnior. Em uma bela jogada individual, o atacante marfinense passou por Odriozola e bateu colocado, no canto esquerdo de Courtois.

Estratégia prejudicada



O gol sofrido cedo atrapalhou a estratégia do time madrilenho, que se manteve sonolento e improdutivo principalmente porque Isco e James Rodríguez, responsáveis pela armação, pouco fizeram, e Vinicius Junior e Jovic falharam na conclusão das jogadas. Benzema foi o único a levar perigo. O francês acertou o travessão ao desviar a bola com perna direita.



Em relação aos brasileiros, além de Casemiro e Vinicius Junior, também foram titular Eder Militão e Marcelo. Só o volante teve algum destaque, apesar de ter ficado sobrecarregado defensivamente. Na metade do segundo tempo, Rodrygo entrou na vaga de Isco, mas não conseguiu impedir a primeira derrota da equipe no campeonato. No final, o lateral-direito Odriozola foi expulso por carrinho duro em Lago Júnior.



Não há muito tempo para o Real Madrid lamentar o revés, uma vez que tem compromisso importante na terça-feira pela Liga dos Campeões. Lanterna do Grupo A, o time espanhol tem apenas um ponto na chave e precisa vencer o Galatasaray na Turquia para se manter na briga pela classificação ao mata-mata.