O meia Marco Asensio está fora da final do Mundial de Clubes da Fifa. O Real Madrid confirmou nesta sexta-feira que o jogador sofreu uma lesão muscular de grau dois em sua coxa direita e, com isso, não estará disponível para enfrentar o Al Ain, neste sábado, às 14h30 (de Brasília), em Abu Dabi, pela decisão da competição realizada nos Emirados Árabes Unidos.



O atleta ficou apenas 14 minutos em campo no segundo tempo da vitória por 3 a 1 sobre o Kashima Antlers, do Japão, na última quarta-feira, pela semifinal do torneio, e precisou ser substituído. Após entrar no lugar de Gareth Bale, autor dos três gols do time espanhol no confronto, ele saiu para a entrada do brasileiro Casemiro, este recuperado de lesão.



Como de costume, o departamento médico do Real não estabeleceu um tempo previsto de afastamento do meio-campista e apenas disse que o seu retorno aos gramados está "pendente de evolução" da lesão. É certo, porém, que ele não reúne condições de enfrentar o Al Ain, surpreendente representante do país-sede do Mundial, que eliminou o River Plate nos pênaltis, na última terça-feira, após empate por 2 a 2 no tempo normal e na prorrogação.



Assim, Asensio se tornou a segunda baixa do Real para este Mundial. Antes do início da competição, o clube retirou da lista de inscritos no torneio o atacante Mariano Díaz, que não conseguiu se recuperar a tempo de uma lesão muscular e deu lugar a Vallejo no grupo de 25 jogadores da equipe que viajaram aos Emirados Árabes.



Atual tricampeão europeu, o Real jogará neste sábado para garantir também um tricampeonato consecutivo do Mundial, que o clube conquistou em 2016 e 2017, ano em que superou o Grêmio na decisão com uma vitória por 1 a 0.