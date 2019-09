A grande novidade do treino do Cruzeiro desta terça-feira (10) foi a presença de Rodriguinho em campo. O meia, que passou por uma cirurgia na região lombar em maio, foi liberado pelo departamento médico do clube para iniciar trabalhos físicos, preparando o atleta para voltar a atuar com a camisa celeste.

Além de Rodriguinho, outro que apareceu no gramado foi Weverton. Ele também se recuperava de lesão e agora aprimora a forma física. O jovem pode ser mais uma opção para a lateral direita da equipe.

A baixa no treinamento ficou por conta de Dedé. O zagueiro permaneceu dentro das instalações do clube, tratando da torção sofrida no pé direito contra o Internacional, em Porto Alegre, no último dia 4, pela Copa do Brasil.

Com Thiago Neves participando normalmente dos trabalhos, o técnico Rogério Ceni comandou uma atividade técnica, com o campo dividido.

*Colaborou Hugo Lobão