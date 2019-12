A 871ª partida de Fábio debaixo das traves celestes está marcada pela maior decepção do goleiro em sua história pelo Cruzeiro, mais até que o “gol de costas”, sofrido em 2007. Jogador que mais vezes trajou o uniforme da Raposa, o arqueiro amarga um rebaixamento e perde uma espécie de escudo que possuía para se defender de comentários oriundos de parte da torcida atleticana.

Por meio das redes sociais ou entrevistas, o camisa 1 rebatia “hostilidades” de alguns torcedores do Galo, que o zoavam por conta do quarto tento que levou na goleada por 4 a 0 do alvinegro sobre o time estrelado na ida da final do Mineiro de 2007, o chamado “gol de costas”, marcado por Vanderlei.

Em uma ocasião, como forma de se defender desses ataques, Fábio disse que “ajudou a rebaixar o Atlético”, referindo-se ao fato de estar presente na equipe celeste nos clássicos de 2005, ano em que o Galo caiu para a Série B. Em 2019, também postou nas redes sociais uma mensagem semelhante: “Já que estamos no momento de nostalgia, não posso deixar de dar meus parabéns pelo seu 14º ano do rebaixamento”.

Só que o “feitiço virou contra o feiticeiro”, e hoje o goleiro também sofre com um rebaixamento, o primeiro do Cruzeiro em quase 99 anos de história do clube.

Nas últimas rodadas, atleticanos proliferaram um meme que traz torcedores segurando uma plaquinha com os dizeres “hoje tem gol no Fábio”.

Estádio

Outra alfinetada que Fábio costumava dar no Atlético era com relação a estádios. Em 2015, após uma vitória celeste no Horto, declarou: “O Independência não é a casa deles (Atlético). Independência é do América”. Neste ano, porém, o Mineirão também deixou de ser “a casa do Cruzeiro”, já que foi dissolvido o contrato de fidelização entre a Minas Arena e a Raposa.