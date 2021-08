Foi por pouco que Rebeca Andrade quase ganhou a terceira medalha olímpica em Tóquio. Nesta segunda-feira, a brasileira deu show com o Baile de Favela na decisão do solo das Olimpíadas. Não fosse um passo para fora do tablado na chegada da primeira acrobacia. A brasileira ficou na quinta posição em uma final de nível muito forte. Nada que ofusque o brilho da participação histórica da ginasta de 22 anos nos Jogos, com a prata no individual geral e o ouro no salto.

Na apresentação, não poderia ser diferente. O Baile de Favela de Rebeca levantou o Centro de Ginástica Ariake mais uma vez. Foi uma grande apresentação, mesmo com o passo para fora que lhe tirou um décimo. Tirou 14,033 pontos. Por apenas 0,133 pontos não veio o pódio, mas a ginasta saiu do tablado com o sorriso no rosto de uma campeã olímpica.