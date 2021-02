O América informou, na tarde deste sábado (20), que o atacante Leandro Carvalho testou positivo para a Covid-19.

Segundo a assessoria de comunicação do Coelho, após realizar exame antes da vinda a Belo Horizonte, no qual o resultado foi negativo, o jogador passou por novo teste que detectou a presença do vírus.

O atacante está assintomático e iniciou o período de quarentena, com o suporte do departamento médico do alviverde.

Anunciado na semana passada como segundo reforço para a próxima temporada, Leandro fez o primeiro treinamento com o grupo na última sexta, e não chegou a se apresentar no CT Lanna Drummond na atividade deste sábado.

Aos 25 anos, Leandro Carvalho foi cedido por empréstimo pelo Ceará até o final da temporada.

Como o América vai disputar a primeiras rodadas do Campeonato Mineiro com um time alternativo, formado em sua maioria por atletas formados na base do clube, a ausência de Leandro não vai ter impacto nesse sentido.

O debute do América no Estadual será diante do Boa Esporte, no próximo domingo (28), às 16h, no Independência.