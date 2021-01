"Daquela Seleção (de 1982) tinham vários jogadores que realmente eram acima da média, mas naquela época o jogador que eu sempre gostei de ver em alguns determinados momentos, acredito que tenha até me inspirado nele, era o Reinaldo, do Atlético". Com estas palavras, em entrevista concedida ao Globoesporte.com em junho, o ex-atacante Romário ratificou o carinho que nutre pelo "Rei dos Atleticanos".

Aniversariante desta sexta-feira (29), o "Baixinho" completa 55 anos e, desta vez, quem pegou a fala foi o ídolo e amigo de longa data.

"Desejo felicidades ao Romário, por tudo que ele fez pelo futebol mundial e pela sua arte. Fico muito feliz pela nossa amizade; sou fã dele, torci muito por ele nas Copas. Continuo torcendo como politico, pois está fazendo um trabalho muito legal, pensando sempre em ajudar o povo brasileiro", diz Reinaldo ao Hoje em Dia.

"Quando ele era deputado, o Carlaile Pedrosa (ex-prefeito de Betim), convidou o Romário para jogar uma pelada no sítio dele. Foi a nossa oportunidade de jogarmos juntos. Fizemos cada tabela e cada golaço que foi inesquecíivel! No Final, o Romário pediu a palavra. Ele quis agradecer por ter jogado comigo. Disse que o pai o levava ao Maracanã para me ver. Foi um discurso maravilhoso para o meu ego", acrescenta o eterno dono da camisa 9 do Galo.