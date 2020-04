'Recebi proposta até de espera da minha lesão', disse Dedé sobre investida do Atlético em janeiro deste ano. A entrevista do jogador foi concedida ao programa Seleção, do canal Sportv.

O zagueiro, que ainda não definiu seu futuro com o Cruzeiro, apesar de ter contrato em vigência com o clube até 2021, está afastado dos treinos para cuidar da recuperação do joelho operado no Rio de Janeiro no último mês de março.

O jogador, além de revelar a procura do arquirrival cruzeirense no começo da temporada, disse também que teve seu salário reduzido em 78% sem uma conversa direta com o clube.

"Minha vida é focada em me recuperar. Eu não dei resposta para ninguém. A única resposta que eu dei foi para o Cruzeiro, que quero me recuperar. Uma das coisas que saíram (notícia), que é importante citar, foi de eu não ter aceitado a redução salarial. O meu salário está reduzido 78%. Momento algum eu reclamei disso. Eu fico triste. O diretor que tinha acabado de chegar, estava meio que perdido na situação. Eu entendo, porque ele chegou numa confusão só, o Ocimar, soltou uma nota que eu fui um dos primeiros a não aceitar a redução salarial. Isso é mentira, tanto que ele me pediu desculpa, e eu aceitei, com certeza (as desculpas)", comentou Dedé.,

Ainda de acordo com o jogador, houve um pedido por parte do próprio para que o agora ex-dirigente, à época, soltasse uma nota falando sobre a situação.

"Pedi a ele para soltar uma nota para falar a verdade. Reduziu muito o salário em cima de muitos atrasos. Até então eu nunca tinha chegado na diretoria para falar sobre o que eles fariam. Nunca cheguei a perturbar ninguém sobre atraso de salário. Só tentei alguma coisa melhor do que me ofereceram (no começo do ano, buscando outro clube). Quando eles colocaram na minha conta o salário reduzido, eu não falei nada. O torcedor está me julgando sem saber a verdade. Eu entendo, eu não me coloquei, não me defendi, mas foi por aí. Tem mais de um ano que nao recebo o salário completo", revelou.

Outro lado

Em conversa com o Hoje em Dia, o ex-diretor de futebol do Cruzeiro, Ocimar Bolicenho, confirmou a versão de Dedé, no que diz respeito às citações ao nome do próprio dirigente, após a entrevista do jogador ao canal Sportv.

"Isso realmente ocorreu. E hoje o Dedé recebe apenas o teto de 150 mil. Na ocasião, o Bruno Faleiro (gerente de comunicação do Cruzeiro), emitiu uma nota, a pedido meu, no site oficial do Cruzeiro, esclarecendo a situação. Houve também uma possibilidade dele ser negociado com a China que não se concretizou", disse Ocimar Bolicenho ao HD via whatsapp.

A assessoria do Atlético, procurada, disse desconhecer o contato mencionado pelo zagueiro Dedé.