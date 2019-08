Ao lado do lateral-esquerdo Fábio Santos, o colombiano Yimmi Chará é o atleta que mais atuou com a camisa do Atlético na temporada. Com 37 partidas realizadas até o momento, o atacante de 28 anos parece ter caído de vez no gosto do técnico Rodrigo Santana.

Contratação mais cara da história do clube, custando cerca de R$ 22 milhões, Chará vive o melhor momento e com a maior sequência desde que chegou ao alvinegro em junho do ano passado. Feliz com o momento, ele destaca a confiança dada pelo comandante.

"É muito para o jogador ter a confiança do técnico. Estou sentindo isso. Todo time transmite isso dentro de campo e os resultados aparecem mais facilmente assim. A gente fez um grande trabalho na preparação e na parte física, e por isso conseguimos estar presentes na maioria dos jogos. Mas isso é uma escolha do treinador", comenta Yimmi.

Sobre o desafio contra o Athletico-PR, marcado para sábado (17), na Arena da Baixada, o colombiano não crê que o adversário entrará em campo abatido pela derrota por 2 a 0 para o Grêmio, em jogo das semifinais da Copa do Brasil. Para ele, são competições diferentes e Tiago Nunes e companhia brigarão pelos três pontos na Série A.

"Para mim, a derrota do Athletico na Copa do Brasil não muda nada para nosso duelo de sábado, pois são dois campeonatos distintos. Eles vão querer ganhar para somar pontos e nós sabemos da responsabilidade de seguirmos nos primeiros lugares", opina o atacante a respeito do jogo válido pela 15ª rodada da competição mais importante do país.

Galo e Furacão se enfrentam a partir das 19h, em Curitiba. Quarto colocado com 27 pontos, mesma pontuação do terceiro Flamengo, o Atlético terá pela frente os donos da casa que, até o momento, somam 19 e ocupam a 11ª posição.