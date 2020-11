Após 20 dias de ausência, em razão de uma convocação para a seleção equatoriana e depois por ter sido diagnosticado com a covid-19, o meia Alan Franco está de volta ao Atlético.

O meio-campista, que havia chegado a Belo Horizonte na última sexta-feira (27), participou do treinamento realizado na Cidade do Galo, neste sábado.

Com teste positivo para o vírus após a vitória do Equador por 3 a 2 sobre a Bolívia, pelas Eliminatórias, no dia 12 de novembro, Franco teve que passar por um período de quarentena em seu país natal antes de voltar ao Brasil.

Também nessa sexta, o goleiro Victor, o lateral-direito Guga, o volante Allan, o zagueiro Réver e o atacante Vargas haviam retomado as atividades no centro de treinamento do Galo.

No dia anterior, retornaram o técnico Jorge Sampaoli e a comissão técnica.

Seguem de quarentena: Everson, Jair, Rafael e Gabriel. A expectativa é de que os dois primeiros sejam liberados para os treinamentos com o restante do elenco já nos próximos dias.

Rafael, diagnosticado na última quinta-feira, e Gabriel, que apresentou sintomas da doença, vão ter que aguardar mais alguns dias.

Na liderança do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos, o Alvinegro já jogou na 23ª rodada (venceu o Botafogo, na quarta) e só volta a campo no próximo domingo (6), para enfrentar o Internacional, às 18h15, no Mineirão.