O técnico Mozart pode ter um importante reforço para o duelo com o Vasco, nesta quinta-feira (24), às 21h30, no Mineirão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Após cumprir o protocolo de isolamento por conta da Covid-19, o lateral-direito Raúl Cáceres retornou aos treinamentos nesta segunda.

O paraguaio desfalcou a Raposa nos três últimos jogos pelo Brasileiro, contra Goiás, Ponte Preta e Operário-PR.

Nos duelos em questão, foi substituído pelo zagueiro Joseph e pelo volante Rômulo, deslocados para a função.

Com isso, Cáceres pode reassumir a titularidade diante do cruzmaltino, caso seja desejo da comissão técnica.

Ainda sobre a lateral direita, a diretoria do clube estrelado está próxima de anunciar a contratação de Norberto, que pediu para deixar o CSA para acertar com a Raposa.

Baixas na defesa

Ainda sobre a linha defensiva, Mozart não vai poder contar com os zagueiros Eduardo Brock, lesionado, e Weverton, suspenso.

Com as baixas no setor, a tendência é de que a dupla de zaga seja formada por Ramon e Paulo. Caso o time atue novamente com três zagueiros, Joseph é a principal opção.

Na 18ª posição, com apenas quatro pontos, o time celeste busca o triunfo no Gigante da Pampulha para deixar a zona de rebaixamento e tentar se aproximar do G-4 da Série B.

