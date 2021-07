O Atlético pode ganhar um reforço para o duelo com o Cuiabá, neste domingo (4), às 18h15, na Arena Pantanal, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Recuperado da Covid-19, o atacante Eduardo Sasha participou do treinamento realizado na tarde desta sexta, na Cidade do Galo, e tem chances de ser relacionado para o confronto com o Dourado.

Diagnosticado com o vírus no dia 23 de julho, o jogador era o último atleta afetado pelo surto da doença no clube a voltar às atividades.

Contaminados dias antes de Sasha, os zagueiros Igor Rabello e Michael, o volante Zaracho, os meias Nathan e Nacho Fernández, além do atacante Marrony, já haviam sido liberados para retomar à rotina.

Além do atacante, Cuca vai ter o retorno do lateral-esquerdo Guilherme Arana e do volante Allan, que cumpriram suspensão na goleada por 4 a 1 sobre o Atlético-GO, na última quinta.

O zagueiro paraguaio Junior Alonso, o meia equatoriano Alan Franco e o atacante chileno Eduardo Vargas, na disputa da Copa América, seguem de fora.

No departamento médico, permanecem o atacante Keno, o lateral-esquerdo Dodô e o goleiro Rafael.

Com 13 pontos, na quinta colocação, o Atlético busca o triunfo na capital do Mato Grosso para tentar entrar no G-4 do Brasileirão.

