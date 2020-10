O técnico Luiz Felipe Scolari pode ter um importante reforço na sua estreia no Cruzeiro, na próxima terça-feira, contra o Operário-PR, às 21h30, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Recuperado da Covid-19, o lateral-esquerdo Matheus Pereira já treina na Toca da Raposa II.

O jogador teve a infecção detectada antes da derrota de 2 a 1 para o Sampaio Corrêa, dia 8 de outubro, no Mineirão. Além deste jogo, ele ficou de fora dos empates por 0 a 0 com Oeste, no último domingo (11), em Barueri, e diante do Juventude, na última sexta-feira (16), no Gigante da Pampulha.

Matheus Pereira ficou de fora dos últimos três jogos do Cruzeiro na Série B por causa da Covid-19

Diante dos maranhenses, Giovanni, que chegou a ser afastado por Enderson Moreira, mas voltou ao grupo com Ney Franco, foi o titular. Mas teve péssima atuação e nos empates diante de Oeste e Juventude, Daniel Guedes, que é lateral-direito, foi improvisado.

Diante dos gaúchos, na segunda etapa, Rafael Luiz, que também é lateral-direito, trocou de lado com Guedes, que recebeu cartão amarelo na primeira etapa.

Matheus Pereira aparece como a principal revelação do Cruzeiro nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O garoto, que por pouco não foi liberado pelo clube, teve a chance num momento de crise e correspondeu, mostrando eficiência ofensiva e também defensiva.

Com seu retorno, Felipão terá um problema a menos na armação do time que tentará deixar a vice-lanterna da Série B diante do Operário-PR na próxima terça-feira, no interior do Paraná.