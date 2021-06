O Atlético vai ter um importante reforço para o duelo com o Santos, neste domingo (27), às 20h30, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Recuperado da Covid-19, que o afastou dos últimos três jogos, o zagueiro Igor Rabello vai se juntar a delegação alvinegra em São Paulo, na noite desta sexta-feira.

A notícia ameniza a extensa lista de desfalques do Galo, que atualmente conta com: Rafael, Dodô (lesionados), Micael, Nathan, Nacho, Dylan, Marrony e Sasha (Covid-19), Savinho (seleção brasileira sub-17), Alonso, Franco, Vargas e Savarino (Copa América).

Outra baixa na Vila Belmiro será o técnico Cuca, expulso após a derrota de 2 a 1 para o Ceará, na última quinta.

No duelo com o Vozão, a dupla de zaga foi formada por Gabriel e Bueno. Preservado em razão de dores lombares, Réver foi acionado nos minutos finais do confronto no Castelão.

Com dez pontos em seis jogos, o Atlético ocupa a sétima colocação na tabela de classificação.