O atacante Keno pode ser a grande novidade do Atlético para o duelo de domingo (21), no duelo contra o Sport, em Recife. Praticamente recuperado da lesão no cotovelo, o camisa 11 será avaliado pelo departamento médico e pode ajudar a equipe a ratificar a vaga na fase de grupos da Libertadores.

"O Keno vem evoluindo de uma maneira bem positiva, até mais rápido do que o previsto. Ele treinou com o grupo anteontem e ontem. Vamos observar o treinamento de hoje e a partir disso saberemos se pode participar do jogo de domingo. É muito importante a posição do jogar. Vamos liberá-lo se tiver em boas condições", destaca Rodrigo Lasmar, diretor do departamento médico do Atlético.

"Quando ele teve a luxação, com o cotovelo saindo do lugar, tivemos uma situação de urgência. No próprio estádio fizemos a redução. Depois de uma semana, dez dias, liberamos mais os movimentos. Hoje ele usa apenas uma proteção elástica, que dá certo conforto e que limita bem menos do que a proteção inicial", finalizou.