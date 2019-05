Recuperado de lesão muscular na virilha, Roberto Firmino foi incluído na lista de jogadores do Liverpool para a grande final da Liga dos Campeões, contra o Tottenham, neste sábado, em Madri. O atacante brasileiro foi relacionado pelo técnico Jürgen Klopp após desfalcar a equipe em três jogos seguidos, nesta reta final da temporada europeia.



Firmino não defende o Liverpool desde o dia 1º de maio, quando esteve em campo por poucos minutos para o jogo de ida da semifinal, contra o Barcelona - derrota dos ingleses por 3 a 0, no Camp Nou. Na sequência, ele perdeu três jogos: a volta contra o time espanhol e os duelos contra Newcastle e Wolverhampton, pelas duas últimas rodada do Campeonato Inglês.



No começo da semana, Klopp já havia indicado que contava com o jogador para a final. Afirmara que ele tinha treinando normalmente e que sua "sensação" era positiva quanto ao retorno do brasileiro. "Tudo o que vimos até agora parece muito bom e ele ficará bem, tenho certeza disso", dissera o treinador, na terça-feira.



Firmino se tornou uma peça fundamental no esquema tático do treinador nesta temporada. Formando um trio ofensivo com Mohamed Salah e Sadio Mané, o brasileiro é o atacante que joga mais recuado, atuando quase como um armador, fazendo a ligação entre os três volantes e o poderoso ataque do Liverpool. No Campeonato Inglês, ele marcou 12 gols e seis assistências. Na Liga dos Campeões, são quatro gols e uma assistência.



O meio-campista Naby Keita está fora da partida, como já havia antecipado o treinador. Uma das opções de Klopp para formar o trio de volantes da equipe, ele sofreu uma lesão muscular mais grave, também no jogo de ida contra o Barcelona.



A lista de relacionados do Liverpool tem ainda mais dois brasileiros: o volante Fabinho e o goleiro Alisson. Este vai se apresentar à seleção brasileira, para a disputa da Copa América, após a decisão da Liga dos Campeões.





Confira abaixo a lista dos relacionados do Liverpool:



Goleiros: Alisson, Mignolet e Kelleher;



Defensores: Alexander-Arnold, Lovren, Alberto Moreno, Robertson, Van Dijk, Gomez e Matip;



Meio-campistas: Fabinho, Henderson, Lallana, Milner, Oxlade-Chamberlain e Wijnaldum;



Atacantes: Roberto Firmino, Mané, Origi, Salah, Sturridge, Shaqiri e Brewster.