Ainda sem definir seu futuro, Neymar não foi mais uma vez relacionado para um jogo do Paris Saint-Germain. O clube divulgou a lista de jogadores para o duelo contra o Toulouse, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Francês, no Parque dos Príncipes, sem o nome do craque brasileiro.



Dessa maneira, Neymar segue sem entrar em campo nesta temporada. A última vez que jogou pelo PSG foi no dia 11 de maio, na vitória por 2 a 1 sobre o Angers, em que ele contribuiu com um gol e uma assistência.



Depois disso, cumpriu seus três jogos de punição em razão da agressão a um torcedor rival na final da Copa da França e se machucou durante a preparação da seleção brasileira para a Copa América.



No sábado, véspera da partida, o técnico Thomas Tuchel disse em entrevista coletiva que Neymar está plenamente recuperado da lesão no tornozelo direito, mas só voltaria a atuar pelo time francês se acertasse a sua situação com a diretoria.



Na ocasião, o treinador condicionou o retorno do atacante aos gramados à resolução do imbróglio entre ele e o clube, que dificulta a saída do astro. Segundo a imprensa espanhola, Barcelona e Real Madrid estão na briga pelo jogador e a Juventus, da Itália, também monitora a situação.



O brasileiro Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, afirmou há dez dias que "tudo deve ser analisado, tudo deve ser resolvido antes que ele possa jogar novamente". Alguns torcedores estão irritados com o brasileiro e chegaram a exibir faixas contrárias à permanência do jogador em Paris. A novela envolvendo o futuro de Neymar precisa acabar até o dia 2 de setembro, data em que fecha a janela de transferência europeia.