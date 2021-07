O Cruzeiro contará em breve com dois reforços para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (14), o volante Matheus Barbosa e o zagueiro Eduardo Brock foram liberados para os trabalhos com a preparação física em campo.

A previsão, segundo informou a assessoria de imprensa do clube, é a de que os dois atletas retornarão aos treinos com o restante do elenco nos próximos dias.

Brock está recuperado de uma lesão na coxa esquerda, O último jogo dele pela Raposa foi a vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, no Moises Lucarelli, no dia 16 de junho. Depois, passou seis rodadas sem atuar.

Já Barbosa teve um desgaste muscular e não esteve presente nos empates com Coritiba e Botafogo, nas duas partidas mais recentes do time.