O ano começou com o grupo de jogadores do Cruzeiro dominando as redes sociais, comandados principalmente pelo centroavante Fred, que se intitulou “Rei dos Stories”. Só que 2019 terminou com o clube amargando o primeiro rebaixamento da sua história, com a falta de bola na rede sendo a maior causa para a tragédia azul, pois a equipe teve a menor média de gols deste século numa temporada.

O maior personagem dessa história é sem dúvida o camisa 9 cruzeirense. Apesar de ter sido artilheiro do ano no futebol mineiro e goleador do Estadual, quando a temporada entrou na sua parte mais importante, os gols de Fred minguaram.

Dos seus 21 gols em 2019, apenas cinco, mesmo assim três deles em cobranças de pênaltis, foram marcados a partir do início da Série A, em 27 de abril.

Quando o Brasileirão começou, o centroavante ainda dominava as redes sociais, que tiveram como outro destaque cruzeirense o hit “Piscininha Amor”, criado a partir de uma postagem do lateral-esquerdo Egídio, ainda nas férias, numa praia do Caribe.

As redes sociais foram agitadas ainda pelas “previsões” do presidente raiz Wagner Pires de Sá. Com um óculos escuro, ele garantia que conseguia ver o futuro.

Num dos stories de Fred, os “óculos futuristas” de Wagner Pires de Sá foram apresentados ao torcedor. E o cartola, que colocou o Cruzeiro pela primeira vez na sua história na Série B do Campeonato Brasileiro, garantia ver o título do Mundial de Clubes da Fifa conquistado neste final de 2019.

Gols

As redes sociais foram abandonadas pelos cruzeirenses quando a crise se instalou no clube. O marco disso foi 26 de maio, quando o programa Fantástico, da Rede Globo, teve uma reportagem denunciando várias irregularidades cometidas pela atual diretoria.

Além das redes sociais, a rede das traves também foram abandonadas pelos jogadores cruzeirenses. Reflexo claro do tipo de jogo de Mano Menezes, o Cruzeiro teve em 2019 a pior média de gols da sua história no século (1,17), superando os 1,24 do ano passado, quando foi integralmente comando pelo treinador.

O maior drama foi vivido no Campeonato Brasileiro, onde a Raposa acabou rebaixada por ocupar a 17ª posição. E isso aconteceu, principalmente, pela ineficiência ofensiva.

Desde 2006, quando a Série A passou a ser jogada por 20 clubes, com 38 partidas disputadas, o menor número de gols marcados tinham sido os 34 do ano passado, com Mano Menezes no comando.

Este ano, em que o time teve quatro comandantes, pois além de Mano comandaram a equipe Rogério Ceni, Abel Braga e Adilson Batista, essa marca foi superada. E nos seus 38 jogos, o Cruzeiro marcou apenas 27 gols.

É quase o mesmo tanto que o artilheiro do Brasileirão, o centroavante Gabriel, do Flamengo, que balançou a rede 25 vezes na competição.

Depressão

Rebaixados à Série B, o “Rei dos Stories” e seus companheiros de postagens, como Egídio, Edílson, Thiago Neves e Dedé, entre outros, sumiram das redes.